У Нью-Йорку на аукціоні продали найдорожчу Ferrari

У Нью-Йорку на аукціоні Sothebyʼs машину Ferrari 250 GTO 1962 року продали за $51,705 мільйона — це найбільша сума, яку коли-небудь віддавали на торгах за автомобілі Ferrari.

Хто саме придбав — невідомо. Цей екземпляр має номер шасі 3765 і є одним із 34 екземплярів, яких збудували з кузовом Tipo 1962 року. Ця машина є єдиною з цих 34, що брала участь у гонках команди Scuderia Ferrari.