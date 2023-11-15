У Google Maps додали новий функціонал з реакціями й спільними списками

Застосунок для навігації Google Maps покращує свій функціонал і стає більше схожим на соціальну платформу. Тепер там зʼявляться оновлені маршрути громадського транспорту, реакції з емодзі та спільні списки для друзів.

Про це пише The Verge.

Google Maps рекомендуватимуть різні маршрути залежно від того, що вам більше підходить: «найкращий маршрут», «менше пересадок», «менше ходити», «доступний для колісного крісла» або «найнижча вартість». А ще застосунок чітко відображатиме входи та виходи зі станцій, щоб користувач не сів не в той поїзд (електрички чи метро).

Ще одна нова функція — спільні списки. Їх можна створити з друзями чи з родиною, щоб там обирати різні маршрути за допомогою реакій з емодзі. Списками можна ділитися в месенджерах і соцмережах.

Google

До того ж тепер можна буде реагувати на фотографії та відгуки користувачів за допомогою емодзі з Emoji Kitchen від Google.