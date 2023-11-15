У Греції затримали українця, який привласнив 43 мільйони гривень на закупівлях Міноборони. «Бабель» дізнався, хто це

У Греції 13 листопада затримали українця, підозрюваного в розкраданні 43 мільйонів гривень на закупівлях Міноборони.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Миколу Миколайовича Петренка. Він відомий в українських політичних колах як член проросійської партії ОПзЖ і колишній радник з питань АПК та інвестицій премʼєра-регіонала часів Януковича — Миколи Азарова.

За інформацією ресурсу Opendatabot, Петренко також повʼязаний з майже сотнею українських компаній — як керівник, засновник, підписант чи бенефіціар.

За даними слідства, Петренко у змові з іншими людьми привласнив попередню оплату за договорами, які Міноборони сплатило компанії за поставку товарів військового призначення.

Далі гроші перерахували на рахунки ФОП за нібито надання робіт і послуг. Це сталося в період з 2 березня до 10 травня 2022 року. У той час Петренко був на посаді директора компанії.

12 липня 2022 року Петренку повідомили про підозру в заволодінні чужим майном з використанням службового становища.

6 листопада 2023 року прокурори направили до компетентних органів Греції запит на затримання і тимчасовий арешт Петренка. Зрештою підозрюваного затримали та заарештували за рішенням Апеляційного суду Афін. Наразі Офіс генпрокурора готує документи для видачі Петренка українській стороні, аби тут він поніс кримінальну відповідальність.