У Львові провели рідкісну операцію — пацієнтці з раком кісток пришили ногу задом наперед

У Львові лікарі трьох міст провели рідкісну операцію — ротаційну пластику. Пацієнтці з раком кісток пришили ногу задом наперед, видаливши середню частину кінцівки. Усе пройшло успішно.

Про це пише Дитяча лікарня Святого Миколая.

У дівчини Юлі рак поширився на колінний суглоб, тому могла знадобитися ампутація ноги на високому рівні. Аби зберегти кінцівку максимально функціональною, лікарі з Івано-Франківська, Львова та Києва вирішили провести ротаційну пластику.

Ротаційна пластика — це операція у дітей, яким через рак кісток видаляють частину ноги разом із коліном, а нижню частину кінцівки разом зі стопою повертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки — задом наперед. Тоді стопа починає виконувати роль коліна, і це дозволяє встановити функціональний протез. Є також імовірність зберегти чутливість і рухливість ноги.

Юля вже повернулася до Івано-Франківська і продовжує хіміотерапію. Коли її нога остаточно загоїться, то дівчина зможе займатися з фізіотерапевтом і розробляти ногу. Потім на неї чекатиме протезування.