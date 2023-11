Apple оголосила фіналістів премії App Store Award 2023

Компанія Apple визначилася з фіналістами цьогорічної премії App Store Award, яка понад десять років визначає найкращі додатки та ігри. Перемогти в номінаціях можуть майже 40 розробників.

Про це йдеться на сайті компанії.

iPhone App of the Year

AllTrails — за те, що допомагає користувачам знайти свій шлях.

Duolingo — за те, що робить навчання доступним для всіх людей.

Flighty — за те, що допомагає мандрівникам не запізнюватися на літак і не відчувати стресу в аеропорту.

iPhone Game of the Year

Afterplace — за створення ретро-рольової гри з інтуїтивно зрозумілим управлінням.

Honkai: Star Rail — за створення космічної фентезійної пригоди з кінематографічною анімацією.

Vampire Survivors — за натхнення для нового жанру roguelike-action.

iPad App of the Year

Concepts — за створення інноваційних інструментів для малювання та динамічних колірних палітр.

DaVinci Resolve — за створення портативної програми для редагування відео.

Prêt-à-Makeup — за допомогу в реалізації макіяжу для всіх шанувальників краси.

iPad Game of the Year

Eggy Party — за створення вигадливого та веселого ігрового досвіду для користувачів.

Lost in Play — за чарівну візуальну складову та ігровий процес для будь-якого віку.

Pocket City 2 — за те, що дозволяє гравцям будувати, спираючись на власну уяву.

Mac App of the Year

Linearity Curve — за створення інноваційних інструментів дизайну для початківців та професіоналів.

Photomator — за те, що робить процес редагування фотографій швидшим і простішим.

Portal — за занурення користувачів у прекрасні пейзажі та просторовий звук.

Mac Game of the Year

ELEX II — за перенесення гравців у динамічний світ наукового фентезі.

Lies of P — за плавний геймплей з альтернативним поглядом на класичну казку.

Return to Monkey Island — за продовження культової пригоди в жанрі point-and-click.

Apple Watch App of the Year

Planner — допомагає користувачам не відставати від графіка виконання завдань.

SmartGym — за створення розумних і цілеспрямованих тренувань для користувачів будь-якого рівня підготовки.

Tide Guide — пропонує любителям водних видів спорту інформацію про морські умови в режимі реального часу.

Apple TV App of the Year

Bugsnax — за таємничість і чарівність свого ігрового процесу.

FitOn — пропонує широкий спектр тренувань з популярними тренерами та знаменитостями.

MUBI — за якісний кінотеатр у домівках користувачів.

Apple Arcade Game of the Year Finalists

Cityscapes — щоб надихати гравців стійким і цілеспрямованим сюжетом.

Hello Kitty Island Adventure — за грандіозну пригоду з милими створіннями.

stitch. — за те, що відкриває медитативне мистецтво вишивання для більшої кількості користувачів.

Cultural Impact Finalists (Культурний вплив)

Фіналісти категорії «Культурний вплив» сприяли створенню нових шляхів для налагодження звʼязків та святкування розмаїття та дивовижності світу.

Balance — зробили медитацію доступною для всіх.

Copilot — за спрощення ведення особистих фінансів.

Endling – за натхнення гравців щодо зосередження власного впливу на довкілля.

Finding Hannah — за об’єднання жінок різних поколінь через ігровий процес.

How to Say Goodbye — за допомогу в подоланні складних емоцій.

Pok Pok — допомагає дітям вчитися, досліджувати та експериментувати.

Proloquo — за підтримку спілкування без мовлення.

Rebel Girls — перетворює казки на відкриття героїчних жінок у всі часи.

Too Good To Go — за допомогу у зменшенні харчових відходів у ресторанах, пекарнях та супермаркетах.

Unpacking — за створення пазлів, що заспокоюють душу.

Переможців конкурсу App Store Awards оголосять пізніше, наприкінці листопада.