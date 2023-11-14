Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до складу наглядової ради «Київстару»

Колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до ради директорів компанії «Київстар» як незалежний невиконавчий директор.

Про це компанія оголосила 14 листопада.

Помпео приєднується як партнер Impact Investments — це щойно створена американська стратегічна та фінансова консалтингова та інвестиційна компанія, що має намір розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими фірмами в різних галузях і регіонах. Фонд Impact буде підтримувати керівництво «Київстар» та його материнську компанію VEON у низці ключових стратегічних ініціатив в Україні.

«Саме завдяки приватному підприємництву й інвестиціям Україна забезпечить своє економічне майбутнє й успіх, і я з нетерпінням чекаю на можливість зробити свій внесок у ці варті похвальби зусилля»», – сказав Майк Помпео.

Він обіймав посаду держсекретаря США з 2018 до 2021 року. Перед тим був шостим директором Центрального розвідувального управління в 2017—2018 роках. Помпео також представляв штат Канзас у Палаті представників США з 2011 до 2017 року, був генеральним директором Thayer Aerospace у 1996—2006 роках. Він закінчив Військову академію США у Вест-Пойнт і отримав ступінь доктора права Гарвардської школи права.