Жуків із геніталіями у формі відкривалки для пива назвали на честь компанії Carlsberg

Данські науковці виявили нові види жуків, що мають геніталії у формі відкривалки для пляшок. Комах назвали на честь пивоварної компанії Carlsberg — Loncovilius carlsbergi.
Про це повідомляє New Atlas.
«Ми вважали очевидним присвятити цей вид Фонду Carlsberg, який багато років щедро підтримує незалежні дослідження», — сказав дослідник з Музею природознавства Данії Аслак Каппель Хансен.
Ці жуки завдовжки близько 1 см зустрічаються лише в Чилі та Аргентині. Дослідники поки не знають, чому цей жук, що живе на квітках, має такі геніталії. Імовірно, їхня унікальна форма приваблює самок.
Щоб підвищити обізнаність громадськості про комах, дослідники створили прототип відкривалки для пляшок із нержавіючої сталі, натхненний Loncovilius carlsbergi.
- У 2019 році новий вид жуків назвали на честь шведської активістки Грети Тунберг. Nelloptodes gretae належать до групи найменших з відомих науці тварин.