У Каліфорнії члени книжкового клубу читали книгу Джойса 28 років

В американському штаті Каліфорнія книжковий клуб 28 років читав роман ірландського письменника Джеймса Джойса «Поминки за Фіннеганом». Його вважають одним із найскладніших текстів в історії літератури.

Про це повідомляє The Guardian.

Кінорежисер-експериментатор Джеррі Фіалка з міста Веніс у Каліфорнії організовував книжковий клуб у 1995 році. Відтоді на щомісячні зустрічі в місцевій бібліотеці приходило від 10 до 30 людей. Спочатку вони читали дві сторінки щомісяця, а потім через довгі дискусії дійшли до однієї. Згодом клуб почав збиратися в відеочаті Zoom.

courtesy of Gerry Fialka

У жовтні 2023 року читачі нарешті закінчили «Поминки за Фіннеганом». Щоб прочитати роман, їм знадобилося 28 років — це довше, ніж автор витратив на його написання. Джойс створював книгу 17 років, включно із чотирма роками творчої кризи.

«Я не хочу брехати, я не побачив бога, дочитавши книгу. Це не мало великого значення», — зізнався Джеррі Фіалка.

«Наступної книги немає. Ми читаємо лише одну книгу. Назавжди», — додав він.

Сам Джойс, імовірно, був би радий почути про клуб Фіалки — якось він описав ідеального читача «Поминок за Фіннеганом» як «страждаючого ідеальним безсонням» і сказав: «Я вимагаю від свого читача, щоб він присвятив усе своє життя читанню моїх творів».