У Нью-Йорку продали найдорожчу поштову марку в історії США

У Нью-Йорку на аукціоні продали найдорожчу поштову марку в історії США. За неї заплатили $2 мільйони.

Про це пише BBC.

Червоно-біло-синя марка, відома як «Перевернута Дженні», датується 1918 роком і спочатку коштувала 24 центи. Це надзвичайно рідкісний лот через те, що літак Curtiss JN-4 помилково надрукували перевернутим. Це літак відомий під прізвиськом «Дженні».

SIEGEL AUCTIONS

Існує лише 100 екземплярів такої марки. Її придбав 76-річний філателіст Чарльз Хек. Чоловік розповів Washington Post, що мріяв про цю марку з дитинства і назвав її «святим Граалем пошти». У нього ще кілька інших екземплярів гіршої якості.

Ця марка настільки відома, що колись фігурувала в епізоді мультсеріалу «Сімпсони».