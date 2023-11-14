У Японії художник побудував кімнату навколо памʼятника Хатіко

Японський художник Тацу Нішино збудував кімнату навколо памʼятника Хатіко біля входу на станцію Сібуя у Токіо.
Про це повідомляє The Japan Times.
Площа спальні Хатіко — приблизно 9 квадратних метрів. Собака сидить на ліжку, поруч із мискою для їжі, журналами та кріслом. Інсталяція присвячена 100-річчю знаменитого пса. Вона проіснувала лише один день і миттєво привабила десятки туристів.
Сучасний художник Тацу Нішіно задумав інсталяцію 10 років тому і працював над нею останні півтора року.
- Хатіко — собака породи акіта-іну, який жив у Японії в першій половині ХХ століття. Цей пес є символом вірності й відданості в Японії. Після смерті свого господаря собака протягом девʼяти років приходив до входу на станцію Сібуя (Токіо), очікуючи побачити його.