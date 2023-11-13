Колумніст Reuters пропонує заморозити конфлікт. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 13 листопада

Колонка про те, що заморожений конфлікт може бути прийнятним рішенням для України та її союзників, вийшла на сайті Reuters. Її автор, штатний колумніст інформагенції Хʼюго Діксон визнає, що лінія розмежування на місці поточної лінії фронту ― це рішення, яке не влаштує Київ. Однак поки що немає підстав сподіватися, що найближчим часом ця лінія істотно зміниться, пише Діксон, хоча й припускає, що на початку наступного року ЗСУ можуть відвоювати ще частину загарбаної росіянами території.

Колумніст Reuters посилається на статтю Валерія Залужного в The Economist, де український головнокомандувач стверджує, що війна перейшла в позиційну, і на матеріал TIME про Володимира Зеленського, який «дотримується іншої точки зору, однак визнає, що всі втомилися». Також Діксон пише про втому західних партнерів, звертаючи, зокрема, увагу на те, як складно Білому дому переконувати Конгрес США виділити гроші на військову допомогу Україні. Зміцнення лінії зіткнення з українського боку й посилення захисту українського неба теж потребуватимуть значних витрат, але неспівмірних із тими, що потрібні на етапі активних бойових дій, йдеться в статті. Також українські партнери мають зберегти санкції проти росії, що теж фінансово бʼє по Заходу ― однак у підсумку може мати вирішальний ефект. Так, санкції не призвели до колапсу режимів ні в Північній Кореї, ні в Ірані. Однак у росії вони істотно стримують розвиток, тому наступний після відходу путіна правитель, як сподівається Діксон, захоче нормалізувати взаємини із Заходом в обмін на укладення миру з Україною на основі міжнародного права ― тобто з виведенням військ з усієї міжнародно визнаної території України.

Так, ситуація замороженого конфлікту може стримати бізнеси від участі у відбудові України, пише автор Reuters. Однак у Брюсселі вже розробляють страховий механізм, який міг би додати сміливості підприємцям. Також Україна, скоріш за все, стане членом ЄС, що розширить фінансові механізми і посилить економіку країни. У тому, що Євросоюз зможе прийняти до своїх лав країну з незавершеним військовим конфліктом, Діксон упевнений, наводячи за приклади Кіпр та Німеччину до 1989 року.

Колумніст запевняє, що Україна зможе процвітати і в такій ситуації ― як зараз процвітає Південна Корея, попри існування мілітаризованого й вороже налаштованого сусіда. І те, що росія, втративши незмірні людські, економічні та військові ресурси, все одно матиме під боком демократичну країну, інтегровану в західний світ, стане фактично поразкою путіна. Втім, про безпекові гарантії для Києва й долю мешканців окупованих територій Діксон при цьому не згадує.

Також цієї доби.

Американська медіакомпанія ABC News опублікувала матеріал про те, як у Франції проходять навчання українські бійці. Variety написала щемку рецензію на документальний фільм «Фото на памʼять» української режисерки Ольги Черних ― стрічка про життя цивільних в умовах тривалої війни, коли надія на нормалізацію життя поступово зникає. У 60 Minutes, одній з головних новинних програм США, вийшов сюжет про те, як росіяни навмисне прицільно бʼють по українських музеях і закладах культури, намагаючись знищити важливі для українців символи. Телеканал France24 зробив матеріал із Британії про те, як фабрика виробника зброї BAE Systems збільшує виробництво артилерійських снарядів у вісім разів ― через війну в Україні й загалом нестабільну геополітичну ситуацію.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]