Матеуш Моравецький знову став премʼєр-міністром Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда 13 листопада офіційно призначив Матеуша Моравецького прем’єр-міністром. Таким чином він доручив йому створити новий уряд.
Під час церемонії в Президентському палаці Дуда заявив, що останні роки були добрими для Польщі, і переважну більшість зобовʼязань було виконано.
«Я ніколи не забуду цієї незвичайної роботи з вами та міністрами під час пандемії коронавірусу, у найважчі моменти, коли нам доводилося ухвалювати справді драматичні фінансові рішення про те, як розподіляти фінансові ресурси, щоб насамперед зберегти робочі місця й економіку. Здавалося, що держава ось-ось звалиться. Все це нам вдалося пережити завдяки майстерності й таланту, величезній силі духу», — сказав президент Дуда.
Протягом 14 днів після свого призначення премʼєр-міністр представляє Сейму програму діяльності уряду. Сейм виражає вотум довіри абсолютною більшістю голосів, якщо в залі не менше половини депутатів.
- 15 жовтня 2023 року у Польщі відбулись парламентські вибори. За їхніми результатами обрали 460 членів Сейму. Партія «Право і справедливість» має 194 місця, опозиційна «Громадянська коаліція» — 157, «Третій шлях» — 65, «Лівиця» отримала 26 місць, а права «Конфедерація» — 18.
- 26 жовтня Анджей Дуда провів переговори з партіями, які ввійшли в новий Сейм після парламентських виборів, й оголосив двох претендентів на посаду премʼєр міністра. Кандидатами були Матеуш Моравецький та очільник опозиції Дональд Туск. 6 листопада Дуда повідомив, що вирішив продовжити «добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд», і доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд. Дуда також зазначив, що «Право і справедливість» і «Громадянська коаліція» представили своїх кандидатів на пост премʼєр-міністра і виявили бажання сформувати уряд.