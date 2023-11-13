У США охоронці онучки Байдена відкрили вогонь — троє чоловіків намагалися залізти в її позашляховик

У США агенти Секретної служби, що охороняють онуку президента Джо Байдена Наомі, відкрили вогонь після того, як троє людей намагалися вдертися в автомобіль.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело в поліції.

Інцидент стався пізно ввечері в неділю, 12 листопада, у Вашингтоні, у районі Джорджтаун. У заяві Секретної служби США йдеться про те, що агенти зіткнулися з «можливо трьома» людьми, які розбили вікно в запаркованому позашляховику. Один агент вистрілив зі зброї, й підозрювані негайно втекли з місця події. Попередньо, ніхто не постраждав. Чоловіки тікали на автівці червоного кольору, поліція розіслала орієнтування.

Президент США Джо Байден, перша леді Джилл Байден і онука Наомі Байден гуляють Південною галявиною Білого дому, 11 жовтня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Associated Press пише, що у 2023 році у Вашингтоні спостерігається значне зростання кількості угонів машин. За рік — понад 750 заяв. Цього року також зросли насильницькі злочини у Вашингтоні — збільшилися на понад 40%, якщо порівнювати з минулим роком.