Вагітні відтепер можуть самостійно обирати час декретної відпустки

Вагітна жінка відтепер за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

Якщо ж вагітна захоче й далі працювати, то під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності вона має подати заяву лікареві, який веде її вагітність, із зазначенням дати, з якої сформують медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН).

Якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН сформують від дати пологів.