У Кенії оголосили офіційний вихідний для посадки 100 мільйонів дерев

У Кенії оголосили офіційний вихідний, щоб висадити 100 мільйонів дерев. Уряд має на меті висадити 15 мільярдів дерев за 10 років у рамках боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє BBC.

Уряд направив у державні розплідники близько 150 мільйонів саджанців. Влада закликає кожного кенійця посадити принаймні дві рослини. Їх надають безкоштовно.

BBC News

У Кенії також запустили спеціальний застосунок Jaza Miti, щоб реєструвати вид рослин, їхню кількість і дату посадки. Він також допоможе людям обрати найбільш підходящі ділянки для кожного виду дерев.

Станом на вечір 12 листопада у застосунку вже зареєстрували два мільйони дерев.

Однак екоактивісти розкритикували уряд, який нещодавно скасував заборону на вирубку у державних лісах. Міністр навколишнього середовища Соіпан Туя у відповідь заявила, що постраждали лише ліси, «призначені для комерційних цілей» — близько 5% від загальної кількості. Вона сказала, що це необхідно для задоволення місцевого попиту на деревину та створення робочих місць.

Влада Кенії очікує, що до кінця сезону дощів у грудні жителі країни висадять 500 мільйонів дерев.