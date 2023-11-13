Премʼєра Португалії, який подав у відставку після підозри в корупції, прокуратура сплутала з іншим міністром

Премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку після того, як його запідозрили в корупції. Виявилося, що його сплутали з міністром економіки — Антоніу Коштою Сілвою.
Про це пише Euronews.
Португальська прокуратура неправильно розшифрувала записи прослуховування, які вказують на причетність премʼєр-міністра до корупційного скандалу.
Оголошуючи про свою відставку, Кошта заявляв, що не винний, але «гідність обовʼязків премʼєр-міністра несумісна з підозрою в будь-якому кримінальному діянні».
За кілька днів президент Португалії Марсел Ребел де Соза оголосив про розпуск парламенту. Нові вибори запланували на 10 березня.
- Розслідування стосується угоди, яка дозволила компанії Lusorecurso розробку літієвої шахти в Монталегре. Є підозри, що Антоніу Кошта (як виявилося, той, що міністр економіки, а не премʼєр) втручався у цей процес. Керівника кабінету премʼєр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до премʼєра, уже затримали.