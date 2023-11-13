Республіканець Тім Скотт знявся з президентських перегонів у США

Сенатор Тім Скотт, який змагався за висунення в президенти США від Республіканської партії, знявся з передвиборчих перегонів.
Про це повідомляє Associated Press.
Скотт оголосив про призупинення своєї кампанії в ефірі Sunday Night in America каналу Fox News лише за два місяці до початку голосування на передових партійних зборах Республіканської партії в Айові.
Скотт родом із Південної Кароліни і обіймає посаду сенатора з 2013 року. Він розпочав свою кампанію в травні. AP зазначає, що Скотт, зокрема, мав проблеми з рейтингами в опитуваннях, незважаючи на мільйони доларів, витрачені від його імені високопоставленими донорами.
- Наступні вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада 2024 року. Колишній президент США Дональд Трамп наразі є фаворитом серед кандидатів у президенти від Республіканської партії. Найближчими до нього є колишній посол в ООН Ніккі Гейлі та губернатор Флориди Рон ДеСантіс.
- Скотт є другим основним кандидатом, який покинув перегони з кінця жовтня. Колишній віцепрезидент Майк Пенс призупинив свою кампанію 28 жовтня.