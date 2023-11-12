У Великій Британії меню з «Титаніка» продали за £84 тисячі

У Великій Британії меню з «Титаніка» для пасажирів першого класу продали за £84 тисячі.

Про це повідомляє BBC.

На вечерю 11 квітня 1912 року подавали устриці, яловичину, ягня і качку.

HENRY ALDRIDGE & SON LTD

Папір трохи постраждав від вологи. Текст частково стерся, зберігся прапор White Star Line.

Торги організувала компанія Henry Aldridge & Son у місті Девайзіс, графство Вілтшир. Серед інших предметів на аукціоні був кишеньковий швейцарський годинник, який належав пасажиру другого класу «Титаніка» Сінаю Кантору. Його продали за £97 тисяч.

Також продали палубну ковдру, яку, можливо, використовували під час порятунку пасажирів. За неї віддали £96 тисяч.