У Фінляндії заборонили перетинати кордон із росією на велосипедах

Фінляндія заборонила перетинати кордон із росією на велосипедах, повідомляє Yle.
Останніми місяцями до прикордонного пункту у південно-східній Фінляндії прибула велика кількість нелегальних мігрантів. За даними прикордонників, від початку серпня таких людей було 91. Це були громадяни третіх країн, котрі їхали через росію транзитом, шукаючи притулку у Фінляндії.
Заступник начальника прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі сказав, що багато з них намагалися перетнути кордон на велосипедах. За останній тиждень велосипедистів-нелегалів було близько 30, тому влада вирішила ввести заборону.
За словами Луккарі, у минулому люди подорожували через кордон на велосипедах лише для коротких місцевих поїздок.
«Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів і шоломів», — пояснив він.
- За останні роки Фінляндія готувалася до того, що росія направить велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни уже робили так на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.