У Фінляндії заборонили перетинати кордон із росією на велосипедах

Фінляндія заборонила перетинати кордон із росією на велосипедах, повідомляє Yle.

Останніми місяцями до прикордонного пункту у південно-східній Фінляндії прибула велика кількість нелегальних мігрантів. За даними прикордонників, від початку серпня таких людей було 91. Це були громадяни третіх країн, котрі їхали через росію транзитом, шукаючи притулку у Фінляндії.

Заступник начальника прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі сказав, що багато з них намагалися перетнути кордон на велосипедах. За останній тиждень велосипедистів-нелегалів було близько 30, тому влада вирішила ввести заборону.

Yle

За словами Луккарі, у минулому люди подорожували через кордон на велосипедах лише для коротких місцевих поїздок.

«Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів і шоломів», — пояснив він.