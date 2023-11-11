Куртку Майкла Джексона з реклами Pepsi продали на аукціоні за понад $300 тисяч

У Лондоні на аукціоні продали легендарну шкіряну куртку, яку Майкл Джексон носив у рекламі Pepsi, за $306 тисяч.

Про це повідомляє BBC.

Майкл Джексон вдягав цю куртку в 1984 році — у першому із серії рекламних роликів, що знімали для Pepsi. Ці рекламні ролики в основному запамʼяталися інцидентом, коли під час однієї зйомки волосся Джексона спалахнуло і співак отримав серйозні опіки. Але тоді на ньому була інша куртка.