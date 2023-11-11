Дизель і бензин для військових маркуватимуть червоним і зеленим кольорами — аби його не розкрадали та не змішували

Міністерство оборони України зобовʼяже постачальників маркувати дизельне паливо для Збройних сил червоним кольором — туди додадуть яскраво-червоний барвник.

Про це Міноборони оголосило 11 листопада.

Для бензину теж запроваджують маркування — зеленого кольору.

Маркування дозволить ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке придбали винятково для потреб військових, і зменшить можливість його незаконного продажу. Марковане таким чином пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник — навіть якщо його розбавити дуже сильно, воно все одно матиме червоний чи рожевий відтінок.

Наступного тижня Міноборони планує налагодити поставки такого пального, військові отримають марковане пальне наприкінці листопада. Міноборони наголосило, що ціна на дизель і бензин не зміниться.