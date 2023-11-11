Reuters: У SpaceX зросла кількість травм працівників через поспіх Ілона Маска з польотом на Марс

За словами працівників SpaceX, вони «платять високу ціну» за бажання Ілона Маска якнайшвидше полетіти на Марс. Вони розповіли, що компанія нехтує безпекою і недостатньо готує співробітників до роботи з небезпечним обладнанням. Reuters наводить такі випадки:

Агентство Reuters провело розслідування і задокументувало щонайменше 600 раніше незареєстрованих травм на робочому місці в компанії Ілона Маска SpaceX. Зокрема, ідеться про розтрощені кінцівки, ампутації, ураження електричним струмом, поранення голови та очей. Також стало відомо про одну смерть.

Компанія зобовʼязана подавати регуляторам щорічні дані про травми на своїх обʼєктах, але SpaceX не оновлювала офіційні дані протягом кількох років між 2016 і 2021 роками. Водночас дані за 2022 рік свідчать, що рівень травматизму на обʼєкті в Техасі становив 4,8 травми або захворювання на 100 працівників — ушестеро більше, ніж у середньому в галузі. Регуляторні органи оштрафували SpaceX на загальну суму трохи понад $50 тисяч через інциденти з безпекою.

Нинішні та колишні співробітники сказали журналістам Reuters, що такі травми свідчать про те, що недостатньо навчений і перевтомлений персонал регулярно пропускає основні процедури безпеки, намагаючись вкластися в агресивні дедлайни Ілона Маска. За їхніми словами, SpaceX дотримується позиції, що працівники самі несуть відповідальність за свій захист.

Четверо співробітників розповіли, що Ілон Маск іноді грав із новим вогнеметом і відмовляв працівників носити жовту уніформу, бо він не любить яскравих кольорів.

«Концепція Ілона Маска про те, що SpaceX виконує цю місію, щоб якомога швидше відправитися на Марс і врятувати людство, пронизує кожну частину компанії. Компанія виправдовує відмову від усього, що може стати на заваді досягненню цієї мети, включно з безпекою працівників», — зазначив колишній старший інженер авіоніки SpaceX Том Молайн, якого звільнили після скарг на умови праці.