Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів

Канада 10 листопада запровадила нові санкції проти 9 людей і 6 компаній з росії. Усі вони задіяні в поширенні російської пропаганди.

Про це повідомили в МЗС країни.

До переліку обмежень потрапили:

канал РЕН-ТВ;

онлайн-медіа Russia Beyond;

Центр соціально-консервативної політики;

Інститут держави та права Російської академії наук (РАН);

газети «Известия»;

«Парламентська газета».

У липні 2022 року Канада ввела санкції проти російського Роскомнагляду, а також низки російських медіа, зокрема «Першого каналу», НТВ, ВГТРК і каналів «Росія 1» і «Росія 24» та новинних агентств ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.