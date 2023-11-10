Новини

Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Канада 10 листопада запровадила нові санкції проти 9 людей і 6 компаній з росії. Усі вони задіяні в поширенні російської пропаганди.

Про це повідомили в МЗС країни.

До переліку обмежень потрапили:

  • канал РЕН-ТВ;
  • онлайн-медіа Russia Beyond;
  • Центр соціально-консервативної політики;
  • Інститут держави та права Російської академії наук (РАН);
  • газети «Известия»;
  • «Парламентська газета».

У липні 2022 року Канада ввела санкції проти російського Роскомнагляду, а також низки російських медіа, зокрема «Першого каналу», НТВ, ВГТРК і каналів «Росія 1» і «Росія 24» та новинних агентств ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.