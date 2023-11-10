Музикант Джаред Лето піднявся на хмарочос Empire State Building. І став першим, хто це зробив легально

Музикант розповів у програмі Today на каналі NBC : «Правду кажучи, я був скоріше схвильований, ніж знервований. Але я маю бути чесний: це було дуже-дуже важко. Це було набагато складніше, ніж я гадав».

Американський актор і музикант Джаред Лето став першим, хто легально зійшов на 102-поверховий хмарочос Empire State Building, що в Нью-Йорку. Таким чином він вирішив рекламувати наступний світовий тур свого гурту Thirty Seconds To Mars.

Лето піднімався східною стороною будівлі. Він почав шлях з 86-го поверху і досягнув щита, який розташований біля основи антени.

«Спостерігати схід сонця над містом — це так багато означало для мене. З того часу, як я був дитиною, Нью-Йорк був місцем, куди ти вирушав, щоб здійснити свої мрії», — поділився музикант.

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Артист піднявся на цей хмарочос, щоб викреслити пункт зі свого списку бажань, а також оголосити про початок світового туру Thirty Seconds to Mars 2024 Seasons, який триватиме з березня до вересня 2024 року.

Джаред Лето разом з братом Шенноном Лето на Empire State Building, jaredleto / Instagram

Нью-йоркський хмарочос Empire State Building колись був найвищою будівлею у світі. Його висота 380 метрів, а якщо враховувати антени та шпиль, куди дійшов Лето, то 443 метри.