Оскароносний мультфільм Pixar «Думками навиворіт» отримає продовження. Новою емоцією стане Тривожність

Компанії Disney і Pixar представили офіційний тизер-трейлер другої частини культового мультфільму «Думками навиворіт 2» (Inside Out 2). Оригінальну анімацію у 2015 році створив Піт Доктер. Він розповів глядачу про 11-річну Райлі (Кейтлін Діас) та її п’ять емоцій — Радість (Емі Полер), Печаль (Філліс Сміт), Огиду (Мінді Калінг), Страх (Білл Хадер) і Гнів (Льюїс Блек).

У продовженні очікується поповнення: під час святкування свого 13-го дня народження дівчинка зустрічає шосту помаранчеву емоцію — Тривожність, яку зіграє Мая Гоук («‎Дивні дива», «Маленькі жінки»).

У 2016 році роботу відзначили як найкращий анімаційний фільм.

Цього разу режисером виступить Келсі Манн, а Мег Лефов, яка була співавтором сценарію першої частини, працює сценаристом.

Продовження вийде в червні 2024 року — майже за 9 років після дебюту першого фільму.

Трейлер «Думками навиворіт 2» українською: