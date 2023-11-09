«Дія» спрощує отримання субсидії — Мінцифра проводить бета-тестування

Незабаром на порталі державних послуг «Дія» можна буде подати спрощену заяву на субсидію на оплату комунальних послуг, газу і палива.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нововведення пришвидшить отримання послуги та зекономить час користувачам. На порталі «Дія» можна буде подати заяву про отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ. Якщо раніше заповнення розширеної заяви на субсидію забирало майже пів години, то тепер цей час скоротиться до 10 хвилин, а замість 21 кроку буде сім.

Долучитися до бета-тестування можуть люди, які мають:

українське громадянство;

картку платника податків (РНОКПП);

підстави для отримання субсидії;

не отримували субсидію раніше.

Бета-тестування функції можна спробувати тут.