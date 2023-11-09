На аукціоні за майже $140 мільйонів продали картину Пабло Пікассо «Жінка з годинником»

На аукціоні Sothebyʼs за $139 мільйонів продали шедевр Пабло Пікассо 1932 року Femme a la Montre («Жінка з годинником»). Це друга за величиною сума, яку віддавали за роботу художника.

На картині зображено Марі-Терезу Вальтер — французьку модель, яка була коханкою Пікассо і героїнею багатьох його картин. Раніше картина належала покійній колекціонерці творів мистецтва Емілі Фішер Ландау, яка купила її у 1968 році, потім роботу придбав анонімний покупець.