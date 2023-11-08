Samsung створила власну модель штучного інтелекту

Компанія Samsung презентувала власну модель генеративного штучного інтелекту під назвою Samsung Gauss.
Про це пише CNBC.
Якщо ця технологія зʼявиться на смартфонах Samsung, компанія стане одним із перших виробників телефонів у світі, який запровадить генеративний штучний інтелект на своїх пристроях і випередить Apple.
Компанія назвала свою модель штучного інтелекту на честь Карла Фрідріха Гаусса — легендарного математика, який створив нормальний закон розподілу, заклав основу машинного навчання та штучного інтелекту.
Система штучного інтелекту від Samsung має низку функцій. Перша — Samsung Gauss Language — це генеративна мовна модель, яка може створювати електронні листи та перекладати вміст. Друга функція дозволяє розробникам програмного забезпечення швидко писати код, а третя — Samsung Gauss Image може генерувати або редагувати зображення.
«Samsung Gauss зараз використовується для підвищення продуктивності співробітників, але найближчим часом її буде розширено до різноманітних додатків продуктів Samsung, щоб забезпечити новий досвід роботи з користувачами», — йдеться в пресрелізі Samsung.
- Минулого року зʼявилися перші чат-боти зі штучним інтелектом. Після цього світові технологічні гіганти почали конкурувати у цій галузі . Генеративний ШІ базується на так званих великих мовних моделях, які навчаються на великих обсягах даних.
- Генеральний директор компанії Apple Тім Кук у жовтні заявив, що технологічний гігант «веде роботу» над генеративним ШІ, але відмовився розповісти більше деталей.