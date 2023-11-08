У Південній Кореї робот на смерть розчавив чоловіка. Механізм переплутав його з ящиком

У Південній Кореї робот на смерть розчавив чоловіка. Механізм не зміг відрізнити його від ящиків з овочами, з якими працював.
Про це пише BBC із посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
Роботизована рука схопила чоловіка, штовхнула на конвеєрну стрічку і розчавила йому обличчя та груди. Постраждалого відправили до лікарні, але згодом він помер.
За даними Yonhap, робот піднімав ящики з перцями та перекладав їх на піддони.
Перед загибеллю працівник перевіряв роботу датчика робота на заводі для сортування перцю в провінції Південний Кьонсан.
Після інциденту офіційний представник Donggoseong Export Agricultural Complex, якому належить завод, закликав створити «точну та безпечну» систему.
- У березні робот серйозно поранив 50-річного працівника заводу з виробництва автомобільних запчастин у Південній Кореї.