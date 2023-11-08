У Південній Кореї робот на смерть розчавив чоловіка. Механізм переплутав його з ящиком

У Південній Кореї робот на смерть розчавив чоловіка. Механізм не зміг відрізнити його від ящиків з овочами, з якими працював.

Про це пише BBC із посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Роботизована рука схопила чоловіка, штовхнула на конвеєрну стрічку і розчавила йому обличчя та груди. Постраждалого відправили до лікарні, але згодом він помер.

За даними Yonhap, робот піднімав ящики з перцями та перекладав їх на піддони.

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Перед загибеллю працівник перевіряв роботу датчика робота на заводі для сортування перцю в провінції Південний Кьонсан.

Після інциденту офіційний представник Donggoseong Export Agricultural Complex, якому належить завод, закликав створити «точну та безпечну» систему.