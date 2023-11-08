Meta вимагатиме від рекламодавців повідомляти про використання штучного інтелекту

Компанія Meta у 2024 році вимагатиме від рекламодавців повідомляти про використання штучного інтелекту або інших цифрових методів у створенні політичної або соціальної реклами у Facebook та Instagram.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія хоче знати про оголошення, що представляють неіснуючих людей або показують події, яких не було.

Оновлені правила з’явилися за місяць після того, як гендиректор Meta заявив, що починає розширювати доступ рекламодавців до інструментів на основі ШІ. Вони можуть миттєво створювати тло, коригувати зображення і пропонувати варіанти тексту оголошення після текстової підказки.