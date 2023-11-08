Британія ввела санкції проти золотодобувного та нафтового секторів рф

Британія запровадила санкції проти 29 людей та організацій, які працюють у російському золотодобувному та нафтовому секторах.

Під санкції потрапила мережа, що базується в Обʼєднаних Арабських Еміратах і, за інформацією Лондону, відповідальна за переведення в росію понад $300 мільйонів доходів від золота.

Окрім того, Британія ввела санкції проти двох найбільших російських виробників золота Nord Gold Plc і Highland Gold Mining Ltd та олігархів Владислава Свіблова і Костянтина Струкова.

«Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав підтримку путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російські золото і нафту — два найважливіші джерела доходу для російської військової машини», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Британія також наклала санкції на компанію з торгівлі енергетикою Paramount Energy & Commodities DMCC, заявивши, що її непрозорі структури власності росія використала, щоб зменшити вплив санкцій G7 щодо нафти.