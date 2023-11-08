Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome

Браузер Google Chrome додав швидкий спосіб дізнатися, скільки памʼяті використовує кожна вкладка. Така функція доступна на Mac, Windows, ChromeOS тощо.

Про це пише 9to5Google.

Щоб перевірити використання памʼяті, достатньо навести курсор на вкладку. Але перед цим слід оновити браузер до останньої версії.

Окрім назви сторінки та домену, вікно, яке зʼявляється, коли ви наводите курсор на сторінку на панелі вкладок, тепер показує «Використання памʼяті». Наприклад, домашня сторінка Google займає 44,1 мегабайта памʼяті.

Ця функція допомагає побачити, які сторінки сильно навантажують вашу систему.