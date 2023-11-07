На Закарпатті автівка збила прикордонника на блокпості. Військового ушпиталили, а водія затримали

У Закарпатській області на блокпості автомобіль збив військового-прикордонника.
Про це повідомляє поліція Закарпаття.
У селі Яноші 34-річний житель міста Рахова на Audi обганяв автівку, яка зупинилася для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу і наїхав на 21-річного військового, який перебував на дорозі. Постраждалого ушпиталили з численними травмами різного ступеня тяжкості.
Водій виявився тверезим. Слідчі затримали його у порядку статті 208 КПК України та помістили в СІЗО. Йому загрожує до 8 років вʼязниці з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
- Уночі 22 жовтня при вʼїзді до столиці в напрямку Броварського проспекту водій «Хонди» побачив вантажівку й різко загальмував. Через туман він не впорався з керуванням і виїхав у крайню праву смугу, де й наїхав на військовослужбовця на блокпості — той помер на місці. Драгер показав, що водій був тверезий.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Від 27 травня суддя Олексій Тандир перебуває у СІЗО.
- Увечері 6 листопада в Деснянському районі столиці водій авто Рено збив співробітницю прикордонної служби на блокпості. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.