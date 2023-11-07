Космічний телескоп «Евклід» показав «Приховану галактику» за 11 мільйонів світлових років від Землі

Космічний телескоп «Евклід» Європейського космічного агентства сфотографував «Приховану галактику», також відому як IC 342 або «Колдуелл 5».
IC 342 розташована приблизно за 11 мільйонів світлових років від Землі. Ця спіральна галактика дуже схожа на наш Чумацький Шлях.
«Евклід» не перший зняв «Приховану Галактику». Раніше космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив зображення її ядра. Але завдяки більш деталізованому фото «Евкліда» астрономи помітили багато нових зоряних скупчень.
- На початку липня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX запустила на орбіту космічний корабель «Евклід». Він має створити космічну карту, яка охоплює майже третину неба, показуючи розташування мільйонів галактик і вимірюючи середню відстань між ними — це один із показників впливу темної енергії.