У серіалі «Друзі» Чендлер мав зрадити Моніку. Але Метью Перрі попросив режисерів вирізати цю сцену

Персонаж актора Метью Перрі, Чендлер Бінг із «Друзів» за сюжетом мав зрадити Моніку (її роль зіграла Кортні Кокс) у Лас-Вегасі, однак актор переконав режисерів відмовитися від цієї ідеї.

Про це виданню TMZ розповіла акторка Ліза Кеш — вона мала зіграти працівницю готелю, з якою мав зрадити Чендлер.

За сюжетом Чендлер мав зрадити Моніку з Лізою після сварки, адже до цього вона обідала зі своїм колишнім хлопцем Річардом. Однак після репетиції сцени Метью Перрі пішов до сценаристів і попросив їх прибрати цю сцену — фанати ніколи б не пробачили Чендлеру зраду.

Акторка Ліза Кеш потім зіграла в масовці серіалу — вона залишилася в епізоді як стюардеса у сцені Росса і Рейчел.