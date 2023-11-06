У Telegram зʼявилася можливість проводити розіграші в каналах

Месенджер Telegram дозволив власникам каналів проводити розіграші і випадковим чином розподіляти призи серед підписників.

Щоб організувати розіграш, треба перейти у профіль каналу, вибрати розділ «Статистика» та «Голоси», а потім задати умови. Після закінчення розіграшу Telegram випадковим чином визначить переможців. За замовчуванням вони отримають подарункові коди для передплати Telegram Premium, а також можна додати власні призи.

Якщо користувач вже має акаунт Premium, передплату можна передати іншій людині. Перед стартом розіграшу організатору необхідно оплатити обрану кількість Premium-підписок. Якщо App Store та Google Play обмежують суму платежу, більш як тисячу передплат одночасно можна купити на платформі Fragment.

Організатори мають можливість обмежити коло учасників лише новими підписниками каналу або мешканцями певних країн. Також можна вказати додаткові канали, на які користувачам необхідно підписатися для участі у розіграші.

Telegram

За кожну розіграну передплату канал отримує чотири голоси. Голоси підвищують рівень каналу: дозволяють публікувати історії, змінювати колір назви. Однак їх не можна передавати іншим каналам.

Якщо людина дарує Telegram Premium іншому користувачеві, він отримує 1 голос, а той, хто подарував передплату — 3 додаткових. Якщо виграти передплату у розіграші, у всі 4 голоси залишаться у каналу-організатора.