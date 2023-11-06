У морі біля берегів Сардинії знайшли близько 50 тисяч давньоримських монет

У морі біля узбережжя Сардинії знайшли близько 50 тисяч бронзових монет першої половини IV століття нашої ери.

Про це повідомляє The Guardian.

Місцевий дайвер помітив на дні щось блискуче. Після цього підводні археологи Міністерства культури Італії знайшли між водоростями монети та фрагменти амфор. Ці монети ввели в обіг приблизно в 294 році н. е. після грошової реформи колишнього римського імператора Діоклетіана.

Усі монети надзвичайно добре збереглися. За даними міністерства, навіть на тих монетах, які були пошкоджені, все ще можна розібрати написи.

Міністерство культури Італії

Дослідники вважають, що поблизу можуть бути уламки затонулого корабля.