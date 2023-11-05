Бій між Усиком і Ф’юрі перенесли на наступний рік

Бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Фʼюрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі перенесли на початок 2024 року.

Про це заявив промоутер Усика Олександр Красюк в ефірі iFL TV.

Після оголошення поєдинку першою датою проведення бою було 23 грудня цього року. Зокрема, про неї говорив Красюк і безпосередньо сам Усик. Та представники Фʼюрі заявили, що це, скоріше за все, відбудеться на початку наступного року.

«Думаю, наступного тижня щось буде оголошено. Тому раніше нічого конкретного не буду казати», — сказав Красюк.