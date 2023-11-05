У Шотландії врятували «найсамотнішу вівцю Британії». Вона два роки прожила в пастці під скелею

В Шотландії біля селища Балінгтон (земля Гайленд) врятували вівцю, яку місцеві медіа називали «найсамотніша вівця Великої Британії». Тварина два роки самотою прожила в пастці на галявині під скелею, до якої, як гадали, неможливо дістатися.

Про це пише The Telegraph.

Вперше, у 2021 році, вівцю помітила пара на каяку, що пропливала повз галявину. Ця ж пара повторила свій маршрут цього року і була дуже здивована, побачивши ту саму вівцю на тій самій галявині. Вона вже мала інший вигляд — тварина дуже заросла шерстю і погано пересувалася.

Фото «змученої» вівці швидко розійшлося в медіа, після чого групи місцевих спробували самотужки дістати тварину, але відмовилися від ідеї через складний і небезпечний ландшафт.

За порятунок взялася благодійна організація «Шотландське товариство захисту тварин». Її фахівці назвали вівцю Фіоною. Вони спустилися по неї за допомогою альпіністського спорядження. Разом із пʼятьма «рятувальниками» йшов репортер BBC Landward. Він розповів, що Фіона була занадто товстою і, схоже, добре себе почувала. Тепер її обстрижуть і перевірять ветеринари.