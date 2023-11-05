Bloomberg: росія веде переговори про військову базу в Лівії — вона дозволить стежити за усім ЄС

Росія планує побудувати військово-морську базу в східній частині Лівії, що допоможе їй створити плацдарм на південному кордоні Європи та стежити за всім Євросоюзом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на «обізнані джерела».

За даними видання, наразі триває робота над угодою з питань оборони між путіним і командувачем східних військ Лівії Халіфом Хафтаром. Це обговорювалося під час візиту останнього до Москви у вересні цього року.

У Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі у 2011 році почалася громадянська війна. На цьому тлі зміцнилися дві основні політичні сили — визнаний ООН уряд національної згоди в Триполі та опозиційний йому воєначальник Халіф Хафтар, командувач антиурядових сил Лівійської національної армії з центром у Тобруку.

Хафтар контролює багато великих нафтових обʼєктів у країні, що має приблизно 40% нафтових запасів Африки. Йому потрібні системи протиповітряної оборони, підготовка пілотів винищувальної авіації та спецпризначенців, аби протистояти урядовим силам. В обмін на це кілька авіабаз, на яких нині базуються воєнізовані формування «ПВК Вагнера», найімовірніше, буде переобладнано для розміщення російських військ, пише видання.

За словами людей, знайомих з перебігом переговорів Хафтара і путіна, російські військові кораблі також можуть отримати право постійної стоянки в одному з лівійських портів, швидше за все, в Тобруку.

За словами колишнього спеціального посланця США в Лівії Джонатана Вінера, цю загрозу адміністрація США сприймає дуже серйозно. База в Лівії дасть росії стратегічну перевагу і змогу шпигувати за всім Європейським Союзом. Поки рф має морську базу лише в сирійському Тартусі.