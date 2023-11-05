У Києві розслідують конфлікт між поліціянтом і прикордонником

У Києві в ніч проти 3 листопада стався конфлікт між поліцейським і прикордонником. У поліції розпочали службову перевірку, а прокуратура відкрила кримінальне провадження.

За версією правоохоронців, наряд поліції зустрів чоловіка на вулиці під час комендантської години.

Поліцейський звернувся до перехожого з проханням показати документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік, напідпитку і в камуфляжі, почав агресивно говорити з поліціянтом і кілька разів штовхнув його. Іти до відділку чоловік теж відмовився. Зʼясувалося, що він служить в одному з прикордонних підрозділів.

Прокуратура столиці почала досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військового з боку працівників поліції. Йдеться про застосування сили при затриманні. У мережі є відео з відділку поліції, на якому видно, як військовий падає на підлогу.

Розслідування ведуть за ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень.

Зараз встановлюють обставини інциденту, його учасників та можливих свідків. Також переглянуть записи з камер відеоспостереження у Шевченківському відділку поліції.