Індійське Нью-Делі знову очолило рейтинг найбільш забруднених міст світу

Столиця Індії Нью-Делі знову очолила перелік найбільш забруднених міст світу за даними швейцарської організації IQAir, яка займається моніторингом викидів.

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У рейтингу IQAir показник забруднення індійської столиці склав 376. На другому місці — місто Лахор у Пакистані, його показник 247. На третьому місці — китайський Шеньян. Київ опинився на 109 місці — його показник забруднення лише 4.