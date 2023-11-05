Індійське Нью-Делі знову очолило рейтинг найбільш забруднених міст світу

Столиця Індії Нью-Делі знову очолила перелік найбільш забруднених міст світу за даними швейцарської організації IQAir, яка займається моніторингом викидів.
У рейтингу IQAir показник забруднення індійської столиці склав 376. На другому місці — місто Лахор у Пакистані, його показник 247. На третьому місці — китайський Шеньян. Київ опинився на 109 місці — його показник забруднення лише 4.
- IQAir збирає дані у режимі реального часу. Показник 0—50 вважається хорошим, тоді як значення між 400 і 500 негативно впливають на здорових людей і становлять небезпеку для тих, хто має захворювання.