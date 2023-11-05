Командувач Повітряних сил підтвердив ураження російського корабля в Керчі

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російського корабля — носія крилатих ракет «Калібр» у Керчі.
Напередодні Олещук подякував пілотам тактичної авіації, які прицільно вразили суднобудівний завод «Залив» ракетами Storm Shadow.
- 4 листопада район суднобудівного заводу в Керчі в окупованому Криму зазнав ракетної атаки, повідомив так званий голова адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, у районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного з сухих доків.