Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу «Залив» у Керчі

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удар по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» у Керчі.
Sдеться про одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. За даними «Крим.Реалії», у 2020 році там почали будувати авіаносці для флоту росії.
- 4 листопада район суднобудівного заводу в Керчі в окупованому Криму зазнав ракетної атаки, повідомив так званий голова адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, у районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.