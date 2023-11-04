Від ракетної атаки по Україні загинули двоє людей. Які області атакувала росія

Увечері 4 листопада російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській, Полтавській та Херсонській областях. Командування Повітряних сил уточнило, що за вечір українській бійці збили три крилаті ракети «Іскандер-К». Ними росія атакувала Дніпропетровщину та Полтавщину.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що одна ракета поцілила по інфраструктурному обʼєкті у Дніпровській громаді. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Пізніше він додав, що Сили оборони знищили три крилаті ракети.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області почалася о 17:16 і тривала понад дві години.

Російські війська також вдарили ракетами по Полтавській області. За попередньою інформацією, одна жінка загинула. Також є постраждалі, їхню кількість поки що не називають, але відомо, що серед них двоє дітей.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін додав, що уламки ракети також пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що близько 19:00 окупанти обстріляли центральну частину Херсону, де поцілили поблизу продуктового магазину.

За попередніми даними, загинув чоловік. Також поранена одна жінка, її доставили до лікарні.