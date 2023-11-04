У небі Канади через сонячну бурю зʼявилося рідкісне помаранчеве сяйво

У нічному небі Канади зʼявилися яскраві помаранчеві стовпи. Люди подумали, що це полярне сяйво, та насправді воно не може бути такого кольору.

Про це пише Space.com.

Експерти кажуть, що рідкісне поєднання помаранчевих і зелених кольорів на небі спричинила сонячна буря, яка дісталася атмосфери Землі.

Водночас може бути й таке, що звичні кольори полярного сяйва (червоний і зелений) змішалися, і людське око вловило такий унікальний відтінок на небі.

Harlan Thomas / Space.com

Востаннє такі яскраві помаранчеві відтінки зафіксували під час великого шторму на Геловін 2003 року — найпотужнішого сонячного шторму в сучасних записах. Під час нього помаранчеві вогні спостерігали в Північній Америці та Північній Європі.