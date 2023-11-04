Через землетрус у Непалі загинули щонайменше 128 людей

У західному районі Непалу, Джаджаркот, стався сильний землетрус, через який загинули щонайменше 128 людей. Ще десятки травмовані. Підземні поштовхи відчули й в Індії.

Про це пише Reuters.

За даними Національного сейсмологічного центру Непалу, землетрус мав магнітуду 6,4. Водночас німецький науково-дослідний центр геонаук оцінив землетрус у 5,7 магнітуди, а Геологічна служба США — у 5,6.

Кількість жертв землетрусу може зростати, оскільки влада Непалу не може встановити звʼязок із населеними пунктами поблизу епіцентру, який був за 500 км на захід від столиці Катманду. У гірській місцевості проживає близько 190 тисяч людей.

Багато будинків зруйнувалися, у деяких тріснули стіни. Пошуково-рятувальні служби розчищають дороги, заблоковані зсувами.

Цей землетрус став найбільшим за кількістю жертв з 2015 року, коли від двох землетрусів у Непалі загинули близько девʼяти тисяч людей. Тоді цілі міста, стародавні храми та інші історичні місця перетворилися на руїни.