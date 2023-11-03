Радник премʼєра Італії звільнився через дзвінок російських пранкерів до Мелоні

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) зателефонували до премʼєр-міністра Італії Джорджі Мелоні під виглядом голови комісії Африканського Союзу. Це сталося 18 вересня — напередодні зустрічі з африканськими лідерами на Генасамблеї ООН. У розмові Мелоні, зокрема, розповіла, що бачить «втому» від війни в Україні.

Про це пише італійське видання Il Sole 24 Ore.

Цей інцидент Джорджа Мелоні назвала «легковажними діями, що підставили країну». Її дипломатичний радник Франческо Тало взяв на себе відповідальність і подав у відставку.

«Я дякую йому і дипломатичному відомству. Якщо мені дзвонять з офісу дипломатичного радника, я маю сприймати це як належне», — додала Мелоні.

За її словами, під кінець розмови з пранкерами вона засумнівалася в тому, з ким вона говорить. Водночас премʼєр не відмовляється від своїх слів, які говорила росіянам. Вона також вважає, що це була робота кремлівської пропаганди.