МОЗ: Лікарі в пологових часто вигадують «діагнози» немовлятам, аби отримати подвійну оплату

Пологові та перинатальні центри свідомо вказують немовлятам несправжні діагнози, аби перевести їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи й потрійну оплату за одного пацієнта.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя за результатами спільного моніторингу з Національною службою здоровʼя (НСЗУ).

Попередні розрахунки показують, що приблизно для 30% дітей робили подвійну оплату. У середньому по країні майже 20% хворих немовлят переводять в інший заклад.

В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг. А в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта, що не передбачає лікування.

Також у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання.