Китай заявив про запуск картографічного супутника. Космічні сили США вважають його військовим

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація 1 листопада успішно вивела на орбіту Землі частково засекречений картографічний супутник Tianhui-5.

Як пише Space, запускали супутник ракетою-носієм Long March 6A. Заявлено, що його головними завданнями будуть географічне картографування, дослідження земельних ресурсів та проведення наукових експериментів.

Проте Космічні сили США сумніваються, що метою запуску були наукові цілі. За даними 18 ескадрильї космічної оборони США, китайці вивели на орбіту два супутники. Штати відслідкували їх обидва на сонячно-синхронних орбітах на висоті 608 км. Детальних характеристик супутників немає, а це вказує на те, що вони призначені для військового використання.